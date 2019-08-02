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Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской области: фото и биография

пятница, 02 августа 2019, 13:55
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В пятницу, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ивано-Франковск и назначил нового председателя облгосадминистрации.

Об этом сообщает ресурс galka.if.ua.

Гарант по прибытию посетил Франковский аэропорт, где провел совещание по его реконструкции. Далее Зеленский отправился в администрацию города. Там он представил ново председателя Ивано-Франковской области Дениса Шмыгаля. По словам Зеленского, Шмыгаль - "действительно мощный менеджер".

"Очень приятно быть у вас в гостях. Хочу представить нового человека - очень мощный менеджер. И я Ивано-Франковской области на самом деле завидую, потому что этот человек действительно хочет что-то сделать хорошее для Украины за короткий срок. Хочу назначить Шмыгаля Дениса головой Франковской областной государственной администрации", - сказал президент.

Новый чиновник заявил, что назначение его председателем ОГА - это очень большая честь и ответственность.

Отметим, что Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове. С отличием окончил Львовскую политех в 1997 году, а через пять лет стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию по региональной экономике и размещении производительных сил. Работал на производственных предприятиях Львовской области, возглавлял инвестиционные компании, занимал руководящие должности.

С 2009 до 2011 года был начальником главного управления экономики и инвестиций Львовской ОГА. С 2012 года работал в должности начальника главного управления экономики и промышленной политики Львовской ОГА. Впоследствии возглавил департамент экономического развития, торговли и промышленности ОГА. С этой должности был уволен 30 декабря 2013 года. Был одним из разработчиков стратегии развития Львовской области.

После Майдана стал заместителем Государственной фискальной службы во Львовской области. На должность пришел через открытый конкурс. Тогда людям запомнился тем, что начал активно искоренять взяточничество, объявив акцию "Взяточники в тюрьму". С приходом на должность Насирова уволился.

Кандидат экономических наук Денис Шмыгаль закончил аспирантуру Института региональных исследований НАН Украины. Защитил диссертацию. Дополнительно учился за границей - в Бельгии, Канаде, Грузии, Финляндии. А в Германии - в Рейнско-Вестфальскому техническом университете по программе подготовки менеджеров Федерального министерства экономики и энергетики Германии.

25 января 2018 года Шмыгаль стал руководителем Бурштынской ТЭС, принадлежащей компании ДТЭК Рината Ахметова. В июне 2019 года он стал одним из трех кандидатов на должность Львовской ОГА.

Как сообщал "Апостроф", 31 июля президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.

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