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Во сколько украинцам обходится месяц работы Зеленского: озвучены интересные цифры

понедельник, 05 августа 2019, 09:18
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Украинцам месяц работы главы государства Владимира Зеленского и Офиса президента обошелся в почти 78 миллионов гривен.

Об этом стало известно из данных Государственной казначейской службы Украины.

Также о заработной плате президента написал блогер под ником Mason Lemberg.

"77 796 201 гривна - сумма бюджетных средств, затраченных на содержание господина Зеленского и его свиты за июнь 2019 года. 78 миллионов за 1 месяц. На фоне этого довольно интересно выглядит его пролетарско-гоповской пиар о "ссышь, продай авто и сделай дорогу", "Ссышь-то, а не летайте на самолетах, а не доите бюджет и делайте дороги". А вообще - да, эпоха бедности закончилась. Для них. Началась эпоха кино для лохов", - написал блогер на своей странице в Facebook.

На обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и Администрации президента государственная казначейская служба Украины за пять месяцев (январь-май) выделила 326 527 436,87 гривен, а за шесть месяцев (январь-июнь) - 404 323 637,51 гривен.

Разница между показателями расходов за январь-июнь и январь-май составляет 77 796 200,64 гривен.

Отмечают, что месяц работы пятого президента Украины Петра Порошенко и его администрации стоил украинцам в среднем 65 миллионов гривен, это на 12,7 миллиона гривен меньше, чем 30 дней работы Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", среднемесячная заработная плата в Киеве превысила показатели 2018 года на 18 процентов и составляет 15 183 гривны.

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