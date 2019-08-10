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Появилась меткая карикатура на Зеленского и Путина с боевиками

суббота, 10 августа 2019, 02:27
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В сети была опубликована карикатура на президента Украины Владимира Зеленского, президента России Владимира Путина и боевиков, орудующих на Донбассе.

Рисунок был опубликован в Telegram-канал блогера Романа Шрайка "Министерство П".

Согласно сюжету карикатуры Путин удерживает боевика с гранатометом как марионетку на привязи, а Зеленский в это время обращается к российскому президенту с фразой: "Дядя Вова, скажите ему".

Примечательно, что украинский президент изображен как школьник-ябеда с синяком под глазом. В то же время у Путина в карикатуре ехидная и самодовольная ухмылка. Таким образом показано, что в целом он контролирует ситуацию и действует по собственному плану.

Как сообщал "Апостроф", в сети продолжаются острые обсуждения телефонного звонка президента Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину по поводу гибели четырех украинских морпехов на Донбассе.

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