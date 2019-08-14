RU  UA  EN

среда, 14 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.15
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 августа

14:45
Под Киевом поймали банду вооруженных грабителей: опубликованы фото
14:40
Адаптация классики: вышел трейлер фильма “Маленькие женщины” с Эммой Уотсон и Мерил Стрип
14:26
Где смотреть онлайн АЗ Алкмар - Мариуполь: расписание трансляций
14:23
В Украине изменили порядок выплаты жилищных субсидий: документ
14:19
В Украине появится полный список с важными данными про ветеранов войны
14:07
В "Динамо" уволили тренера после провала в Лиге чемпионов
13:59
Украина выиграла важный тендер на поставку самолетов в Америку: первые подробности
13:53
Мы посмотрели "Однажды в Голливуде", и вот что нужно знать о фильме Тарантино заранее: без спойлеров
13:50
Истерия продолжается: в Украине жестко ответили на новые фантазии оккупантов про Днепр
13:40
Где смотреть онлайн Заря - ЦСКА: расписание трансляций
13:22
Стало известно о многомиллионных долгах покойного солиста The Prodigy
13:20
Порошенко обвинил команду Зеленского в еще одном выстреле в спину армии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Порошенко обвинил команду Зеленского в еще одном выстреле в спину армии

среда, 14 августа 2019, 13:20
переглянути новину українською

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что команда главы государства Владимира Зеленского совершила "выстрел в спину армии" своим решением о сокращении Комитета по делам ветеранов в Верховной Раде.

Об этом экс-президент написал на своей странице в Facebook.

"Сокращение Комитета по делам ветеранов - это еще один выстрел в спину армии. Первый шаг к сворачиванию государственной политики по защитникам - социальной защите ветеранов, членов их семей, семей погибших, участников Революции Достоинства", - заявил Порошенко.

Также он рассказал о последствиях этого решения для государственной политики страны в сфере социального обеспечения военнослужащих. По его мнению, это решение может отразиться на международной помощи Украине.

"Сокращение Комитета может привести к ликвидации стратегически важного Министерства по делам ветеранов. Сохранить его функционирования в Украине чрезвычайно важно. Поддержку Министерству ветеранов Украины уже предоставили наши страны-партнеры: США, Канада, Великобритания", - написал экс-президент.

Петр Порошенко выразил надежду, что новоизбранный состав парламента не поддержит такого решения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в партии "Слуга народа" предложили коллегам по Верховной Раде список комитетов, которые предлагается оставить в новом созыве парламента. По задумке авторов проекта, 6 комитетов Рады должны быть ликвидированы.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Если при Зеленском осуществят стратегию три "Д", олигархов смогут на бутерброд намазывать - Алексей Арестович

Мы моделировали скачок Украины - депутат "Слуги народа" об учебе в Трускавце

Почему офис Зеленского против "ненужных" журналистов

​После Революции Достоинства все таможенники надеялись, что пойдет развитие, но этого не произошло - экс-начальник Крымской таможни Денис Пудрик

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: