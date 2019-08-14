Порошенко обвинил команду Зеленского в еще одном выстреле в спину армии

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что команда главы государства Владимира Зеленского совершила "выстрел в спину армии" своим решением о сокращении Комитета по делам ветеранов в Верховной Раде.

Об этом экс-президент написал на своей странице в Facebook.

"Сокращение Комитета по делам ветеранов - это еще один выстрел в спину армии. Первый шаг к сворачиванию государственной политики по защитникам - социальной защите ветеранов, членов их семей, семей погибших, участников Революции Достоинства", - заявил Порошенко.

Также он рассказал о последствиях этого решения для государственной политики страны в сфере социального обеспечения военнослужащих. По его мнению, это решение может отразиться на международной помощи Украине.

"Сокращение Комитета может привести к ликвидации стратегически важного Министерства по делам ветеранов. Сохранить его функционирования в Украине чрезвычайно важно. Поддержку Министерству ветеранов Украины уже предоставили наши страны-партнеры: США, Канада, Великобритания", - написал экс-президент.

Петр Порошенко выразил надежду, что новоизбранный состав парламента не поддержит такого решения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в партии "Слуга народа" предложили коллегам по Верховной Раде список комитетов, которые предлагается оставить в новом созыве парламента. По задумке авторов проекта, 6 комитетов Рады должны быть ликвидированы.