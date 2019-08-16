Назван самый больной вопрос Путина, связанный с войной на Донбассе

В связи с падением рейтинга президента России Владимира Путина ему может быть понадобиться маленькая победоносная война.

Об этом рассказал "Апострофу" главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

Это связано с вопросом о возвращении территории оккупированного Донбасса под контроль Украины, которое сейчас одно из главных в Кремле. Там рассматривают высокие шансы на реализацию собственного сценария со снятием санкций, признанием аннексии Крыма и возврата ОРДЛО в состав Украины на условиях Москвы.

"Вся территория Украины им не нужна. Вопрос не в том, как ее захватить, а на какие средства содержать и какими силами контролировать. Это самый больной вопрос агрессора. Но маленькая победоносная война может сделать жертву агрессии сговорчивее и вселить веру россиянам в великого полководца. В данном случае более идеального плацдарма, чем милитаризированные ОРДЛО, нет. Плюс, небольшое "плечо подскока" для усиления и подкрепления ударного кулака через украинско-российскую границу, где уже сосредоточено достаточное количество российских войск", - рассказал Карин.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "В Кремле "подгорает": у Путина есть два сценария решения украинского вопроса".