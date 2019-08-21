У Зеленского сделали интригующее заявление о новом руководстве страны

Окружение президента Украины Владимира Зеленского может назвать имя будущего премьер-министра до 29 августа.

Об этом заявил избранный народный депутат Давид Арахамия из партии "Слуга народа", передает "Украинская правда".

Он отметил, что назначение его на должность главы фракции не обсуждал с главой государства.

"Зачем? Это же наша партия должна голосовать. Рекомендация уже была сделана – и это будет решено на нашем партийном первом собрании. Это будет 29-го, я полагаю. 28-го, кажется, у нас будет какое-то собрание предварительно – перед тем, как мы будем голосовать", - заявил депутат.

Также он анонсировал большое количество новостей в четверг, 29 августа, в ходе первой сессии нового созыва Верховной Рады.

"Думаю, что журналистам надо готовиться 29-го работать круглосуточно. Покупайте энергетики и кофе – и приходите в Верховную Раду… Все узнают очень много... Много будет ньюзов – вы не будете успевать их постить ", - заявил Арахамия.

Народный избранник заявил, что один член действующего Кабинета министров останется в должности.

"Кто-то останется, кто – не могу сказать. Один человек – сто процентов... Все имеют шансы (остаться), но один человек точно", - добавил он.

Глобальной целью работы нового состава парламента Давид Арахамия назвал повышение уровня ВВП Украины до "7-8% в год".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Раде предупредили, что оппозицию партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" в парламенте могут составить все остальные фракции, причина этому – неприемлемое для них распределение комитетов парламента.