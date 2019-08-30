Есть свой интерес: новый премьер объяснил, как Аваков удержался в Кабмине

Глава правительства Алексей Гончарук прокомментировал решение оставить на должности министра внутренних дел Арсена Авакова, по его словам, оно было "одним из самых сложных".

Об этом премьер сообщил в ходе брифинга для прессы, передает "Украинская правда".

Он отметил, что главе МВД "очертили красные линии", за которые якобы ему будет не разрешено переступать.

"Мы очень четко обозначили красные линии, поговорили серьезно… Если пресса, гражданское общество будут иметь очень конкретные претензии, мы с президентом договорились: первое серьезное основание считать, что модель поведения недопустима, и любой человек, не только Аваков - должен уйти", - заявил Гончарук.

Премьер также поделился своим отношением к персоне заново назначенного министра.

"Считаю, что Аваков сделал много хорошего для страны в определенный период времени. В то же время есть много оснований считать, что он крупный бизнесмен, который имеет определенные свои интересы", - заметил он.

Также глава правительства высказал скептическое отношение к реформе МВД под руководством Авакова, заявив, что она "не состоялась".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что президентВладимир Зеленский в ходе встречи с депутатами "Слуги народа" попросил их поддержать на голосовании избрание Арсена Авакова министром внутренних дел.