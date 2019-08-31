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Весельчак с задней парты: опубликованы курьезные фото Богдана в Раде

суббота, 31 августа 2019, 07:34
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Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан снова отличился экстравагантным поведением. На этот раз он рассмешил украинцев странной жестикуляцией в стенах парламента.

Соответствующие фото опубликованы в Telegram-канале Perepichka News.

"У нас закончились новости на сегодня, но есть много мемных фотографий Андрея Богдана. Невозможно не запостить", - говорится в подписи к занимательному коллажу.

На нем можно увидеть Богдана, который постоянно гримасничает, на одном из снимков даже высунул язык и радостно хлопает в ладоши.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан не появился на праздничных мероприятиях в честь Дня Независимости Украины, так как был гостем на свадьбе юриста Андрея Довбенко на Лазурном берегу Франции.

Как сообщал "Апостроф", бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского, бизнесмен Игорь Коломойский положительно оценил работу и медийную грамотность и коммуникабельность своего бывшего адвоката, а ныне руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

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