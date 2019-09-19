RU  UA  EN

четверг, 19 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 сентября

11:50
Молния поразила двух футболистов во время матча: видео
11:50
Астафьева рассказала, как ей предлагали интим за огромные деньги: человек очень известный
11:46
Появилось фото подрыва моста у боевиков в Луганске
11:35
Мужчина, обвинивший Кевина Спейси в домогательствах, умер накануне суда
11:25
Распускайте: Кличко сделал срочное обращение к Раде
11:19
Премьер-министру Канады пришлось извиниться за фото 18-летней давности: он сделал это прямом эфире
11:16
На Донбассе поймали "знатного" наемника боевиков
11:10
​Латвийскую "дочку" ПриватБанка оштрафовали на внушительную сумму: названа причина
11:05
Жрите: в сети скандал из-за нового решения суда по "отцу ЛНР"
11:04
Мы вам ничего не должны: в сети ажиотаж вокруг заявления "слуги" Зеленского
10:45
Десятки детей погибли в страшном пожаре в школе: опубликованы фото
10:40
Герой или террорист: в сети разгорелся спор вокруг захвата моста в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Мы вам ничего не должны: в сети ажиотаж вокруг заявления "слуги" Зеленского

четверг, 19 сентября 2019, 11:04
переглянути новину українською

Депутат Верховной Рады от партии "Слуги народа" Елена Копанчук, которую поймали на кнопкодавстве в зале парламента, заявила, что не планирует сдавать мандат.

Об этом нардеп заявила на заседании регламентного комитета ВРУ.

В ходе заседания депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка заявил, что Копанчук подписала меморандум, который предполагает добровольное сложение депутатского мандата в случае кнопкодавства.

"Да. Меморандум мы подписывали. Содержание нам знакомо. Но меморандум был о намерениях, поэтому на сегодняшний день юридической ответственности еще нет… Содержание меморандума, еще раз подчеркну, о намерениях. Меморандум не несет юридических последствий ", – заявила Копанчук.

Пользователи соцсетей отметили, что такое поведение представителей президентской политической силы было предсказуемо, учитывая похожие действия со стороны главы Офиса президента Андрея Богдана и других членов Зе-команды.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети бурно отреагировали на скандал с кнопкодавством в Верховной Раде и решением провинившихся нардепов отдать свою зарплату за месяц на благотворительность.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

История безработного нардепа Владислава Бородина

Рента преткновения: почему бизнес против увеличения налога в угоду Коломойскому

Зеленский против кнопкодавов: как будут бороться с главным позором Рады

Еще один "офис" и абсолютная власть: чем закончится реформа Генпрокуратуры

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: