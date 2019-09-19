Мы вам ничего не должны: в сети ажиотаж вокруг заявления "слуги" Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии "Слуги народа" Елена Копанчук, которую поймали на кнопкодавстве в зале парламента, заявила, что не планирует сдавать мандат.

Об этом нардеп заявила на заседании регламентного комитета ВРУ.

В ходе заседания депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка заявил, что Копанчук подписала меморандум, который предполагает добровольное сложение депутатского мандата в случае кнопкодавства.

"Да. Меморандум мы подписывали. Содержание нам знакомо. Но меморандум был о намерениях, поэтому на сегодняшний день юридической ответственности еще нет… Содержание меморандума, еще раз подчеркну, о намерениях. Меморандум не несет юридических последствий ", – заявила Копанчук.

Пользователи соцсетей отметили, что такое поведение представителей президентской политической силы было предсказуемо, учитывая похожие действия со стороны главы Офиса президента Андрея Богдана и других членов Зе-команды.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети бурно отреагировали на скандал с кнопкодавством в Верховной Раде и решением провинившихся нардепов отдать свою зарплату за месяц на благотворительность.