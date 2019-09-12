Жесткое наказание кнопкодавов в новой Раде показали меткой фотожабой

В интернете бурно отреагировали на скандал с кнопкодавством в Верховной Раде Украины нового созыва и решение провинившихся нардепов отдать свою зарплату за месяц на благотворительность.
Ситуацию показали меткой фотожабой по мотивам популярного советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию".
Так, на картинке "царь" говорит "нардепу": "У, кнопкодавский прыщ! Живота или смерти проси у народа".
Тот отвечает: "Живота! Бес попутал в турбо-режиме! Живота! И зарплату всю отдам за месяц!".
Как сообщал "Апостроф", журналисты зафиксировали случай кнопкодавства в Верховной Раде со стороны народного депутата от "Слуги народа" Сергея Литвиненко.
На таком же нарушении поймали внефракционного нардепа, мажоритарщика-самовыдвиженца из Донецкой области Александра Ковалева и народного депутата от "Слуги народа" Елену Копанчук.