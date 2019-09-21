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Названы имена самых злостных нардепов-прогульщиков новой Рады

суббота, 21 сентября 2019, 14:34
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С первого дня работы Верховной Рады 17 депутатов посетили лишь 10% заседаний парламента.

Об этом говорится на сайте ВОО "Комитет избирателей Украины".

Так, почти не голосовали в августе-сентябре Вадим Рабинович (принял участие в 1% голосований), Юрий Солод (2%), Ренат Кузьмин (3%), Вадим Столар (5%), Юрий Бойко (5%), Виктор Медведчук (5%), Юлия Левочкина (5%), Антон Яценко (6%), Григорий Суркис (6%), Тарас Козак (6%), Александр Фельдман (6%), Игорь Абрамович (6%), Анатолий Урбанский ( 6%), Сергей Ларин (6%), Сергей Тарута (7%), Александр Пузанов (10%), Виталий Борт (10%).

Уточняется, что большая часть из этих депутатов присутствовала на заседаниях, но пропустили голосование без веских причин, которыми считаются командировка или болезнь.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 20 сентября, нардепы не сговариваясь устроили странный флешмоб в Раде - многие пришли на заседание в одежде с элементами красного цвета.

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