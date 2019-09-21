Народные депутаты сыграли в футбол на базе "Динамо": яркое видео

Народные депутаты Украины провели футбольный матч на базе футбольного клуба "Динамо".

Соответствующее видео опубликовал в Facebook собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

В турнире приняли участие депутаты из разных фракций. Матч проходил на благотворительной основе. Собранные средства от турнира пойдут на приобретение футбольных мячей и спортивного снаряжения для детей-сирот в детских домах.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 20 сентября, нардепы не сговариваясь устроили странный флешмоб в Раде - многие пришли на заседание в одежде с элементами красного цвета.

Также сеть повеселило фото "серого кардинала" в Раде.

Ранее в ходе очередного заседания Верховной Рады народный депутат Владимир Кальцев "засветил" свои часы марки Breguet, которые оцениваются в 3,4 млн гривен.