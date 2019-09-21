Появляется по утрам: сеть повеселило фото "серого кардинала" в Раде

Пользователей интернета повеселило фото мужчины, который по утрам в Верховной Раде развозит материалы для народных депутатов, из-за чего его даже прозвали "серым кардиналом".

Соответствующий снимок сделал фотограф Ян Доброносов.

"Его коллеги называют "дядя Дима", каждое сессионное утро он привозит материалы для депутатов", - говорится в подписи.

На фото запечатлен мужчина в синей форме с тележкой с документами.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 20 сентября, нардепы не сговариваясь устроили странный флешмоб в Раде - многие пришли на заседание в одежде с элементами красного цвета.

Ранее в ходе очередного заседания Верховной Рады народный депутат Владимир Кальцев "засветил" свои часы марки Breguet, которые оцениваются в 3,4 млн гривен.