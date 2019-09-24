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Зеленского жестко потроллили стихотворением про животных и НАБУ

вторник, 24 сентября 2019, 11:13
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В сети виртуозным стихом высмеяли обращение президента Владимира Зеленского, в котором он призвал сообщать в горячую линию НАБУ в случае, если украинцы столкнуться с коррупцией.

Его опубликовал журналист программы "Схемы" Михаил Ткач.

Стих представляет собой пародию на известный стих Корнея Чуковского "Телефон", на примере которого журналист красочно показал, что будет происходить с обращениями украинцев в НАБУ, если они все же захотят сообщить о фактах коррупции.

Напомним, помимо этой просьбы в понедельник, 23 сентября, президент Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом о процедуре импичмента президента Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее "коррупционный" флешмоб Зеленского показали забавной карикатурой.

Также флешмоб Зеленского ярко потроллили в сети. В частности, призыв Зеленского высмеяли в сети из-за его "очевидности".

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