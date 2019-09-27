В Кабмине рассказали о задачах по очищению строительной отрасли от коррупции - ГАСИ

Исполнение обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины временно возложено на директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Александра Строкача - до проведения конкурса и назначения нового руководителя.

Об этом говорится в официальном сообщении инспекции. Отмечается, что соответствующее распоряжение Кабинета Министров Украины от 25 сентября 2019 № 844-р опубликовано на правительственном портале.

Правительство уже поставило перед временным руководителем конкретные задачи с целью преодоления коррупционных схем и "наведения порядка" в сфере градостроительства.

Александр Строкач отметил, что будет проведен анализ деятельности всех руководителей департаментов и управлений ГАСИ, по результатам которого причастных к коррупционным действиям должностных лиц уволят.

Кроме того, инспекция присоединится в пределах полномочий к аудиту деятельности исполнительного органа Киевской городской государственной администрации, инициированного правительством.

Важной задачей является восстановление функционирования электронных сервисов предоставления административных услуг в строительстве, в том числе регистрации сообщения о начале строительных работ на основании стройпаспорта без вмешательства должностного лица, а также стабилизация работы онлайн-платформы "ПРОЗРАЧНАЯ ГАСИ" и дальнейшая диджитализация разрешительных процедур.