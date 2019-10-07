Уже глава КГГА? В декларации человека Коломойского нашлась интересная деталь

Бывший генеральный директор медиахолдинга "1+1 Media", депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко, который является одним из авторов "закона о столице", удивил интересной деталью в своей декларации, подтвердив тем самым слухи о его возможном назначении на должность главы КГГА.

Ее можно обнаружить, если внимательно изучить соответствующий документ.

Так, судя из документа, Ткаченко действительно подал декларацию о доходах в 2018 году 3 октября в качестве кандидата на пост главы КГГА.

Отметим, что по данным бывшего нардепа Сергея Лещенко, других кандидатов на эту должность, по всей видимости, рассмотрено не будет, поскольку "Александр Ткаченко уже в среду (9 октября, - прим. ред.) может быть назначен главой КГГА".

Как сообщалось, ранее собеседники "Апострофа" не единожды говорили о том, что Ткаченко могут назначить либо главой КГГА, либо на другую должность в исполнительной власти. Подробнее об этом, читайте в материале: Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве.