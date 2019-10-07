RU  UA  EN

вторник, 8 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

7 октября

22:32
У Яценюка отреагировали на вердикт суда по делу против Пашинского
22:12
Торжество кривосудия: Пашинский сделал заявление по вердикту Печерского суда
21:30
Фальшь и месть: что пишут в сети о вердикте суда по Пашинскому
19:46
Появился комментарий Ткаченко по назначению главой КГГА
19:28
Украинка заставила судей и зал Britain's Got Talent аплодировать стоя: видео
19:22
В Раде заговорили о новой дате Дня независимости Украины
19:09
Суд в Киеве принял решение по Пашинскому
19:04
Зеленского из России предупредили о фатальной ошибке: все может закончиться плохо
19:01
Во Львове ветераны АТО требовали отставки руководителя Нацполиции области из-за связи с криминалитетом
18:35
В России объявили в розыск олигарха Фукса по делу о мошенничестве
18:31
Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа: "Предложение, от которого нельзя отказаться"
18:11
Штайнмайер объяснил, что за формулу он придумал для Донбасса
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандальный нардеп предлагает ввести новый налог в Украине: в сети волна гнева

понедельник, 07 октября 2019, 16:56
переглянути новину українською

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский зарегистрировал в парламенте законопроект о введении налога на покупку валюты.

Законопроект № 2208 опубликован на сайте Верховной Рады.

Замглавы налогового комитета Дубинский предлагает изымать налог в размере 1% от суммы покупки иностранной валюты наличными. К безналичным расчетам это новшество применяться не будет.

"Наличная валюта в стране, в основном, появляется из теневой экономики и взяток. Мы же боремся за легализацию теневой экономики и прозрачность всех финансовых операций, в том числе, нелегальных обменок? Вот и давайте переводить наличный валютный обмен "в белую", - аргументировал свое предложение Дубинский.

Поступившие от налога деньги нардеп предлагает использовать на развитие спорта.

Вместе с тем законопроект предусматривает введение штрафов за непредоставление расчетного документа при обмене валют - в размере 100% суммы операции.

По этому поводу среди пользователей соцсетей уже поднялась волна возмущения.

"Это уже было и старо. Обмен уйдет в тень. Точка", "Бабушки и тетушки, откладывающие себе на смерть, будут в восторге", "Нужен налог на м*дацкие законопроекты", - реагируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский удивил своим поведением в Верховной Раде.

Фотовзгляд

Все галереи
На Майдане прошла акция "Нет капитуляции"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Опасная "ловушка": на что согласилась Украина на переговорах в Минске по Донбассу

Телеканал "112" оставили без цифровой лицензии: можно ли сейчас его смотреть

Новые старые лица: кого назначили главой Нацполиции и помощниками Авакова

История безработного нардепа Владислава Бородина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: