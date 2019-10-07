Скандальный нардеп предлагает ввести новый налог в Украине: в сети волна гнева

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский зарегистрировал в парламенте законопроект о введении налога на покупку валюты.

Законопроект № 2208 опубликован на сайте Верховной Рады.

Замглавы налогового комитета Дубинский предлагает изымать налог в размере 1% от суммы покупки иностранной валюты наличными. К безналичным расчетам это новшество применяться не будет.

"Наличная валюта в стране, в основном, появляется из теневой экономики и взяток. Мы же боремся за легализацию теневой экономики и прозрачность всех финансовых операций, в том числе, нелегальных обменок? Вот и давайте переводить наличный валютный обмен "в белую", - аргументировал свое предложение Дубинский.

Поступившие от налога деньги нардеп предлагает использовать на развитие спорта.

Вместе с тем законопроект предусматривает введение штрафов за непредоставление расчетного документа при обмене валют - в размере 100% суммы операции.

По этому поводу среди пользователей соцсетей уже поднялась волна возмущения.

"Это уже было и старо. Обмен уйдет в тень. Точка", "Бабушки и тетушки, откладывающие себе на смерть, будут в восторге", "Нужен налог на м*дацкие законопроекты", - реагируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский удивил своим поведением в Верховной Раде.