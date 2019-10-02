Не хватает фаст-фуда: сеть взбудоражило интересное видео из Рады

Экс-журналист телеканала "1+1" и народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, который ранее пришел в парламент в провокативной футболке, удивил новым поступком в Верховной Раде, не испытав и доли стеснения.

Соответствующее видео опубликовал известный украинский фотограф Ян Доброносов в Facebook.

"Приятного, Александр Дубинский!" – написал он в подписи.

На кадрах видно, как народный депутат ест что-то из переносного контейнера. Причем, его совсем не смущает, что его прием пищи приходит прямо во время работы парламента, ведь на фоне слышен голос выступающего за трибуной.

В сети не удержались от комментариев ролика.

Как сообщал "Апостроф", перед внеочередными парламентскими выборами на улицах Киева появились билборды с надписью "Дубинский не! гей".

Также ранее Александр Дубинский обрушился с критикой на своего коллегу по фракции Давида Арахамию.