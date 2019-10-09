ГБР расследует только одно производство против Пашинского - Труба

Государственное бюро расследований не расследует других фактов противоправной деятельности бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (Народный фронт), кроме стрельбы в Киевской области.

Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передает "Главком".

"ГБР расследует только одно дело. В ГБР нет других фактов противоправной деятельности Пашинского", - сказал он.

По словам директора Государственного бюро расследований, если будут такие обращения с конкретными фактами преступлений, то ГБР будет реагировать.

"Что касается других эпизодов: в ГБР сейчас нет собственных оперативных подразделений, рассчитанных на помощь другим правоохранительным органам. Если нам направят соответствующие обращения с конкретными фактами преступлений - будем реагировать", - добавил Труба.

Как сообщалось, Труба не исключает, что дело против Пашинского будет переквалифицировано с "нанесения тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу" на другое преступление.