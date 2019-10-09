Война против журналистов: сети бурно обсуждают идею будущего "марафона" Зеленского

В сети бурно обсуждают необычный пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, который пройдет на продуктовом рынке в Киеве.

Своим мнением на этот счет пользователи делятся в соцсетях.

В частности, психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким отметил, что "данная пресс-конференция фактически является продолжением начавшегося конфликта между СМИ и офисом Президента". Причем, он настроен скептически и отметил, что "общих точек соприкосновения найдено не будет".

По его словам, вывод об активном противостоянии СМИ и Офиса президента Украины можно судить по "высказываниям Богдана (Андрея, - глава ОПУ, - прим. ред.), конфликту Бужанского и Дубинского с представителями СМИ, поведению Мендель (Юлии, - пресс-секретарь президента, - прим. ред.) и приверженности самого президента к формату односторонней коммуникации".

В комментариях также отметили, что первоначально пресс-марафон планировалось провести в McDonald's на Крещатике.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцы были возмущены видео с кортежем Зеленского в Житомире.