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Вдова бойца АТО устроила "переполох" на пресс-марафоне Зеленского: видео

четверг, 10 октября 2019, 14:38
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Женщина, которая представилась вдовой бойца АТО, пыталась прорваться к президенту Украины Владимиру Зеленскому на пресс-марафоне, который проходит в Киеве в четвер, 10 октября.

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Ее эмоциональную речь в перерыве пресс-марафона записали присутствующие на встрече с Зеленским журналисты.

Женщина представилась Тамарой Атамась и хотела высказать свое недовольство судебной системой лично главе государства.

"Я вдова ветерана АТО, который отдал жизнь не только за территориальную целостность Украины, но и за то, чтобы в ней каждый был счастлив независимо от того – пекарь он или учитель, юрист или президент", – возмущалась она.


В частности, Атамась отмечала, что в стране не работает судейская система, а судьи не несут должной ответственности.

Президент Зеленский, находясь на втором этаже, издали выслушал часть эмоциональной речи возмущенной вдовы бойца АТО, непонимающе пожал плечами и ушел делать селфи.

Как раньше сообщал "Апостроф", в сети бурно обсуждают необычный пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, который проходит в Киеве.

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Пресс-марафон президента Зеленского

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