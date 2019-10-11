Рекордный пресс-марафон Зеленского: видео со всеми вопросами и ответами

В Киеве в четверг, 10 сентября, прошел многочасовой пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского.

Встреча главы государства с журналистами началась в 10-ть утра и, как говорится в сообщении пресс-службы президента, продлится весь день.

Журналисты, подавшие заявки на участие в марафоне, были разделены на группы до 10 человек. Каждой из этих групп предоставлено 30 минут для общения с президентом.

Первая часть:

В перерыве пресс-марафона Зеленский сообщил журналистам, что готов к еще восьми часам общения, хотя может и подустать.

Вторая часть:

Третья часть:

Тем временем в соцсетях критически реагируют на поверхностные ответы главы государства на вопросы журналистов.

Как раньше сообщал "Апостроф", в сети неоднозначно восприняли идею с местом проведения пресс-марафона, посчитав такое отношение к журналистам свидетельством продолжения войны ОПУ против СМИ.