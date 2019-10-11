Смелый вызов: реакция сети на 14-часовой марафон Зеленского

В социальных сетях вызвал бурное обсуждение пресс-марафон президента Владимира Зеленского, который длился более 14 часов и в котором приняли участие сотни журналистов.

Мнением про ответы президента на самые разные вопросы, и не только про это, люди делятся на своих страницах в Facebook.

"Как человек, имеющий некоторое отношение к работе голосом и, простите, говорению, могу сказать, что Владимир Зеленский совершил поступок, который повторить может мало кто. Работа колоссальная. Подчеркиваю~восхищение мое про физический аспект его участия в марафоне, к содержанию много вопросов и претензий", - отметил журналист Валерий Калныш.

Писатель Ян Валетов также обратил внимание на выносливость президента.

"Много интересных ответов. Их больше, чем интересных вопросов. Но слушать это шоу я устал. Могу себе представить, как ему надоело говорить. Больше 12 часов без перерыва. И, кто его не любит, получат повод покритиковать. Его поклонники получат возможность его похвалить. И все. Никаких последствий у этого разговора не будет. Но по форме и длительности в истории он останется", - считает писатель.

"На самом деле тот, кто придумал Зеленскому этот формат - чертов гений. Это нивелирует все обвинения в ущемлении свободы слова или каком-то не таком отношении к СМИ. Какоее не такое отношение? 10 часов сидел и отвечал на все вопросы, даже на самые тупые. Что вам еще надо??? Хитрые лисы", - написал блогер Антон Ходза.

Как сообщал "Апостроф", представители Национального реестра рекордов пришли на пресс-марафон Зеленского и заявили о поставленном рекорде по длительности общения с прессой. Украинский президент побил рекорды своих белорусского и российского коллег Александра Лукашенко и Владимира Путина. Их пресс-конференции длились 7 часов и 21 минуту и 4 часа 40 минут.