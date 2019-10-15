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Не обошлось без цинизма: в российском КВН сделали пародию на Зеленского, видео

вторник, 15 октября 2019, 16:24
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В России президент Украины Владимир Зеленский стал героем пародии одной из команд юмористического конкурса Клуба веселіх и находчивых (КВН).

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Судя по видео, зал взорвался бурными овациями, как только "Зеленский" заговорил. Первым делом "двойник" президента Украины обратился к популярному российскому шоумену, комедийному актеру и продюсеру Михаилу Галустяну, который в мае был внесен в базу данных сайта "Миротворец" и припомнил ему победу в КВН 2001 года.

В конце видео юморист, который пародирует Зеленского, говорит, что нужно возобновить дружбу между странами. Хотя, именно Россия аннексировала украинский Крым и развернула военный конфликт на Донбассе, который длится уже шестой год.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленского жестко потроллили стихотворением про животных и НАБУ.

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