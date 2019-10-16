НАБУ собирало данные на нардепов и "сливало" их иностранному посольству - Деркач

НАБУ незаконно собирало информацию о народных депутатах и сливало материалы следствия посольству Австрии.

Об этом сообщил народный депутат Андрей Деркач в Facebook, опубликовав документы.

В частности, Деркач сообщил о незаконном сборе информации о соратнике президента Порошенко, тогда нардепе от БПП Сергее Березенко.

"На Березенко и его семью Антикоррупционное бюро собрало целое досье. Могу напомнить, что согласно закону проведение оперативных действий, а также сбор персональных данных в рамках следственных действий возможны только после дачи согласия ВР на привлечение депутата к уголовной ответственности. Да, неприкосновенность вроде как отменяют. Но на тот момент она действовала и НАБУ закон нарушила", – отметил Деркач.

Также депутат предоставил документы, подтверждающие сбор данных о бывшем народном депутате Николае Мартыненко и связанных с ним, по мнению НАБУ, лиц – в обход правовых процедур.

"Помощница Гизо Углавы Полина Чиж отправила список персон, которых нужно проверить, а также справки по уголовному производству ассистенту полицейского атташе Австрии Рудольфу Клугмайеру. Кроме Мартыненко, в запросе НАБУ упоминаются Давид Жвания, Игорь Керезь, Александр Иоселиани и др.", – написал Деркач.

Он подчеркнул, что эти данные дополняют ранее опубликованные.

"Итак, высший антикоррупционный орган Украины ведет свою деятельность с грубым нарушением закона. К данным о "сливе" информации посольству США добавилось австрийское представительство", – резюмировал Деркач.

Следует отметить, что ранее Андрей Деркач публиковал еще ряд материалов.

Как сообщалось ранее, Деркач на пресс-конференции обнародовал переписку сотрудников НАБУ и работников посольства США в Киеве. Как свидетельствуют материалы переписки, неоднократно, начиная с 2017 года с электронного ящика помощницы первого замглавы НАБУ Гизо Углавы Полины Чиж на адрес специалиста по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией Департамента юстиции США посольства США в Украине Анны Емельяновой пересылались перечни уголовных производств, которыми занимаются детективы НАБУ.

Также Деркач заявил, что бывший вице-президент США Джо Байден получил $900 тыс. за лоббистскую деятельность от нефтегазовой компании "Burisma Group"

Нардеп сообщил, что материалы по "NABU-leaks" будут публиковаться в соцсети, а полученные им от журналистов материалы уже переданы в ГБР и Генпрокуратуру. Деркач инициировал создание парламентской следственной комиссии, и подал заявление о возобновлении дела против должностных лиц Украины по факту вмешательства в выборы США. По его словам, заседание суда состоится 21 октября.