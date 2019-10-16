RU  UA  EN

среда, 16 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 октября

19:38
Учите "формулу Штайнмайера": Притула отшутился о старте Нацотбора на Евровидение
19:00
Грим на Хэллоуин-2019: 10 креативных и жутких идей к празднику
18:25
В фармкомпании "Дарница" заявили о ребрендинге и планах купить завод за границей
18:10
Создатель El Camino рассказал, как планировал закончить фильм: коллеги назвали его чокнутым
18:08
Эксперт обвинил Кабмин Гончарука в потере контроля над "Центрэнерго" и энергетикой
17:48
Анита Луценко неожиданно сменила прическу: теперь все думают, что она беременна
16:35
В сети обсуждают официальные наряды Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистане: фото
16:21
Пластический хирург назвал самую красивую женщину на Земле: все дело в формах ее лица
15:30
Это очень симпатичный мне человек, но… Могилевская приоткрыла плотный занавес личной жизни
15:14
В Лондоне выбрали 20 лучших фотографий дикой природы 2019 года: некоторые кажутся фотошопом
14:44
В СМИ рассказали о старте продаж систем нагревания табака IQOS в США
14:20
Джастин Бибер неудачно прокатился на моноцикле: теперь его падение - новый мем в соцсетях
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

НАБУ собирало данные на нардепов и "сливало" их иностранному посольству - Деркач

среда, 16 октября 2019, 17:52
переглянути новину українською

НАБУ незаконно собирало информацию о народных депутатах и сливало материалы следствия посольству Австрии.

Об этом сообщил народный депутат Андрей Деркач в Facebook, опубликовав документы.

В частности, Деркач сообщил о незаконном сборе информации о соратнике президента Порошенко, тогда нардепе от БПП Сергее Березенко.

"На Березенко и его семью Антикоррупционное бюро собрало целое досье. Могу напомнить, что согласно закону проведение оперативных действий, а также сбор персональных данных в рамках следственных действий возможны только после дачи согласия ВР на привлечение депутата к уголовной ответственности. Да, неприкосновенность вроде как отменяют. Но на тот момент она действовала и НАБУ закон нарушила", – отметил Деркач.

Также депутат предоставил документы, подтверждающие сбор данных о бывшем народном депутате Николае Мартыненко и связанных с ним, по мнению НАБУ, лиц – в обход правовых процедур.

"Помощница Гизо Углавы Полина Чиж отправила список персон, которых нужно проверить, а также справки по уголовному производству ассистенту полицейского атташе Австрии Рудольфу Клугмайеру. Кроме Мартыненко, в запросе НАБУ упоминаются Давид Жвания, Игорь Керезь, Александр Иоселиани и др.", – написал Деркач.

Он подчеркнул, что эти данные дополняют ранее опубликованные.

"Итак, высший антикоррупционный орган Украины ведет свою деятельность с грубым нарушением закона. К данным о "сливе" информации посольству США добавилось австрийское представительство", – резюмировал Деркач.

Следует отметить, что ранее Андрей Деркач публиковал еще ряд материалов.

Как сообщалось ранее, Деркач на пресс-конференции обнародовал переписку сотрудников НАБУ и работников посольства США в Киеве. Как свидетельствуют материалы переписки, неоднократно, начиная с 2017 года с электронного ящика помощницы первого замглавы НАБУ Гизо Углавы Полины Чиж на адрес специалиста по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией Департамента юстиции США посольства США в Украине Анны Емельяновой пересылались перечни уголовных производств, которыми занимаются детективы НАБУ.

Также Деркач заявил, что бывший вице-президент США Джо Байден получил $900 тыс. за лоббистскую деятельность от нефтегазовой компании "Burisma Group"

Нардеп сообщил, что материалы по "NABU-leaks" будут публиковаться в соцсети, а полученные им от журналистов материалы уже переданы в ГБР и Генпрокуратуру. Деркач инициировал создание парламентской следственной комиссии, и подал заявление о возобновлении дела против должностных лиц Украины по факту вмешательства в выборы США. По его словам, заседание суда состоится 21 октября.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Марафон Зеленского: уколы, бургеры и рекорды

Программа правительства: страна мечты или мечтатели в стране

Испугались: почему "слуги народа" не хотят наказывать за незаконное обогащение

Опасная "ловушка": на что согласилась Украина на переговорах в Минске по Донбассу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: