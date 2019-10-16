Опять "спалился": сеть повеселило новое видео с Кивой в Раде

В сети опубликовали видеозапись с участием народного депутата Верховной Рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой.

Ролик сделал фотограф Ян Доброносов и разместил на своей странице в Facebook.

На видео видно, как нардеп разговаривает с другим депутатом. Судя по всему, он хотел остаться незамеченным. Однако вскоре Кива понял, что его снимают и улыбнулся в камеру, показав рукой жест.

В сети пользователи обсудили ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива стал героем новой фотожабы, в которой высмеяли его недавнее поведение в украинском парламенте.

Также своеобразное поведение в Верховной Раде народных депутатов от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича и Ильи Кивы вдохновило известного карикатуриста на очередной шедевр.