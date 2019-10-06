Кива попал на забавную фотожабу с Лениным из-за пикантного конфуза в Раде: сеть взорвалась

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива стал героем новой фотожабы, в которой высмеяли его недавнее поведение в украинском парламенте.

Речь идет о кадрах, на которых он якобы мастурбирует в Раде.

Скандального народного избранника изобразили в качестве героя плаката с участием Владимира Ленина. При этом на Киву надета футболка с надписью "эти руки не для скуки". Сам же народный избранник на опубликованной фотожабе стоит и демонстрирует свои руки.

В сети активно обсуждают фотожабу и смеются с народного избранника.

Напомним, что сам Кива также комментировал свое поведение в Раде.

Как сообщал "Апостроф", спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после инцидента с Ильей Кивой интересно потроллил депутатов.