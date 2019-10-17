Шокин против НАБУ: экс-генпрокурор обратился в ГБР из-за "слива" информации, документ

Государственное бюро расследований зарегистрировало заявление экс-генпрокурора Виктора Шокина о разглашении сотрудниками НАБУ данных, составляющих тайну досудебного расследования, а также сливе персональных данных Шокина сотрудникам посольства США в Украине.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Заявление было подано Шокиным на основании фактов, обнародованных народным депутатом Андреем Деркачем о давлении посольства США на правоохранительные органы Украины с целью вмешательства в избирательный процесс в США.

По мнению Шокина, НАБУ незаконно получило в Госмиграционной службе его личную карточку, а также незаконно передала ее посольству США. Это, по мнению экс-генпрокурора, было осуществлено для давления на него со стороны бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Разглашение данных осуществлено умышленно, с целью их использования путем оказания вице-президентом США Джо Байденом давления на меня через распространение ложных сведений обо мне личного характера, из-за неприязни, которая возникла у него в отношении меня, в связи с выполнением в 2015 году служебных обязанностей на должности Генерального прокурора Украины связанных с расследованием Главным следственным управлением ГПУ уголовного производства в отношении экс-министра экологии Украины Николая Злочевского и деятельности компании "Burisma Holding Limited" (Кипр), в состав соучредителей которой входил его сын Хантер Байден", – говорится в заявлении Шокина.

В документе Шокин просит ГБР начать досудебное расследование на основании совершения уголовного преступления.

"Прошу внести в ЕРДР сведения о совершении сотрудниками НАБУ уголовного преступления, а именно нарушения неприкосновенности частной жизни, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 182 УК Украины; немедленно начать досудебное расследование и предоставить следователям ГБР письменные указания; привлечь меня – Шокина В.Н., к участию в уголовном производстве, как потерпевшего", – говорится в заявлении.

Политолог Кирилл Сазонов опубликовал в Facebook копии заявления Шокина.

9 октября народный депутат Андрей Деркач опубликовал служебную переписку НАБУ и посольства США, согласно которой первый заместитель НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж длительное время предоставлял посольству США информацию, которая негативно повлияла на события в Украине и США.

Согласно информации Деркача, Чиж получила указание от сотрудницы посольства США Анны Емельяновой предоставить информацию по делу экс-министра экологии и владельца "Burisma Group Николая Злочевского. Нардеп обнародовал суммы денег, которые перечисляют представителям Burisma Group, среди которых фигурирует и Хантер Байден. Согласно документам, в общем в пользу Хантера Байдена, Александра Квасневского, Алана Аптера и Девона Арчера Burisma выплатила по меньшей мере 16,5 млн долларов.

По словам Деркача, Шокин неоднократно обращался к директору НАБУ Сытнику в рамках производства по "Burisma", но получал формальные отписки. Деятельность Шокина, по мнению нардепа, вызвала раздражение Джо Байдена и его визит в Киев 7-8 декабря 2015 года, был посвящен отставке Виктора Шокина из-за дел Злочевского и "Burisma".

Как сообщил Деркач, "предметом давления стал 1 млрд долларов кредитной гарантии, который США должны были предоставить Украине: "Факт давления признал сам Байден на совете международных отношений США в январе 2018 года, когда он сказал, чтопризывал уволить Шокина.