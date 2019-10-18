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На заседании в Раде вспыхнул скандал среди депутатов: эксклюзивные подробности

пятница, 18 октября 2019, 18:05
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В пятницу, 18 октября, состоялось заседание фракции "Слуги народа" с премьер-министром Алексеем Гончаруком, на котором вспыхнул скандал среди участников.

Об этом сообщил собеседник "Апострофа" в политсиле.

На заседании обсуждался ряд ключевых вопросов, в том числе, законопроект по газотранспортной системе и субвенции на мажоритарные округа. Конфликт возник при решение последнего вопроса - из-за распределений субвенций на округа мажоритарщикам.

В частности, как рассказал на условиях анонимности нардеп, присутствовавший на заседании, на повышенных тонах обсуждали запросы по своим округам от ряда депутатов, которые оказались непомерно высоки.

"Часть депутатов из бюджетного комитета, в том числе, например, замглавы комитета Александр Трухин, нарисовали свои "хотелки" на округа, которые возмутили остальных, несколько сотен миллионов у некоторых было, у мажоритарщиков по Киеву, близких к Коломойскому, например", - пояснил один из нардепов "Апострофу".

Многие о таких распределениях просто не знали.

"О такой возможности знали только избранные депутаты. И те кто знали большинству сказали, что нельзя просить больше 15 миллионов, а у многих там несколько сотен миллионов",- рассказал источник.

В результате виновники такого распределения постарались перевести стрелки на премьера, прокомментировал нардеп.

"Ничем в итоге заседание не закончилось. Вопрос открыт. Продолжение следует", - отметил источник.

Как сообщал "Апостроф", комитету по аграрной политике Верховной Рады хватило десяти минут, чтобы принять решение относительно законопроекта № 2178-10 о продаже земли.

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