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Сохранил старые подходы: Тимошенко раскритиковала проект бюджета-2020 и призвала разработать новый

пятница, 18 октября 2019, 16:08
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Предложенный властями проект бюджета на следующий год сохраняет старые подходы к формированию жизни страны, поэтому "Батькивщина" не поддерживает его редакцию.

Об этом Юлия Тимошенко отметила во время выступления с трибуны парламента.

"Бюджет на следующий год - ключевая стратегия жизни страны. От всех органов власти люди ожидали фундаментальных изменений, но то, что мы предлагаем, сохраняет старые подходы", - сказала она.

Команда "Батькивщины", отметила Председатель партии, предлагала учесть несколько важных вещей. Прежде всего надо принять закон о деофшоризации.

"Мы вместе с ЕС отработали идеальную модель, где никто не сможет работать с оффшорами. В первый год плюс 67 млрд грн в доходную часть. Достаточно недели, чтобы это сделать. Но это не учтено", - констатировала она.

В бюджете отсутствует увеличение доходов от легализации потоков товаров через таможню, другого подхода детенизации с точки зрения новой налоговой системы, нет никаких шагов по инвестиционной политике, отсутствует новая политика в здравоохранении, а минимальный прожиточный уровень в госсмете не учтен даже для пенсий и зарплат, добавила политик.

Кроме того, отметила Юлия Тимошенко, в бюджете имеется старая система тарифов, уменьшение субсидий.

"Такую редакцию мы не можем поддержать. Мы дали полное изложение по доходам и расходам, как сделать прагматичный бюджет. Давайте сделаем другой реальный бюджет. Мы готовы сотрудничать", - подытожила председатель партии.

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