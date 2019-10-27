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Есть вариант поинтересней: нардепам дали забавный совет из-за проверок на детекторе лжи

воскресенье, 27 октября 2019, 18:55
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В сети жестко высмеяли проверку народных депутатов на детекторе лжи, которую недавно прошли председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутат этой же фракции Александр Дубинский, предложив альтернативу этой инициативе в виде проведения дуэлей или боев гладиаторов.

Соответствующий совет опубликован в Facebook-аккаунте "Баба і кіт".

"Давайте вместо детектора лжи пусть все эти слуги народа лучше проводят дуэли с использованием настоящего оружия. И людям забава и стране польза", - говорится в сообщении.

"...И оборонной промышленности госзаказ", "Я за!!! И чтобы трансляция была!", "Давайте уже бои гладиаторов, на Олимпийском", - комментируют предложение в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал о скандале с резонансным голосованием в комитете Верховной Рады по финансам и налогам, в ходе которого группа депутатов от "Слуги народа" отказалась поддержать позицию руководства партии.

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