В команде Зеленского запланировали назначить новых руководителей САП и НАБУ - журналистка

По информации СМИ, в "Слуге народа" планируют увольнение Назара Холодницкого, чтобы назначить "своего" руководителя антикоррупционного органа.

Об этом сообщила журналистка Соня Кошкина со ссылкой на источники в "Слуге народа".

"Не думаю, что Холодницкий досидит до Нового года". Это цитата одного из главарей Слуг. Я, правда, не очень понимаю механизм. Если по закону Закона, руководителя САП можно разве вперед ногами вынести. Так что если речь не о личной неприязни, а о серьезном намерении, под него нужно менять закон. Почему бы, собственно, и нет? Если в ОП уже не раз анонсировали намерение инициировать передачу президенту права фактически монопольно снимать и назначать глав НАБУ и САП", - пишет Кошкина.

Между тем вчера, 28 октября президент Владимир Зеленский приехал в здание Национального антикоррупционного бюро в Киеве, где встретился с его сотрудниками, и с представителями Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Там он заявил, что, дословно, "мы на вас влиять не будем и не хотим". Вближайшее время станет понятно - это заявление было сделано для успокоения международного сообщества, которое настаивало на создании независимых антикоррупционных органов, или Зеленский действительно не планирует вмешиваться в их деятельность, а поставить "своих" людей планирует кто-то без ведома самого Зеленского.

По закону, назначение на админдолжности в САП осуществляет генпрокурор по результатам конкурса. Организацию и проведение конкурса осуществляет комиссия, в состав которой входят четыре человека, определенных Советом прокуроров Украины и семь человек, определенных Верховной Радой. Это принцип заложен в законодательстве, чтобы обезопасить антикоррупционный орган от влияния власти, сделать его независимым и эффективным в борьбе с коррупцией во власти.