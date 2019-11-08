Новинский призвал правительство заняться освобождением украинских пленных моряков в Ливии

Действующая власть на государственном уровне должна заняться освобождением моряков, которые оказались в плену в Ливии и других странах. Сегодня незаконно содержатся в тюрьмах по всему миру 260 украинских моряков.

Об этом народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса Вадим Новинский сообщил после встречи с семьями моряков, членов экипажей суден "Captain Khayyam" и "RUTA", которые с 2016-2017 годов пребывают в тюрьмах Ливии.

Родные пленников подписали обращение к народному депутату, в котором просят оказать помощь для освобождения украинских моряков.

Как отметил политик, государство обязано отстаивать права своих граждан, попавших в беду за пределами Украины.

"Ситуация с украинскими моряками, которые попали в плен в Ливии, действительно вопиющая. 18 граждан Украины фактически брошены воюющей стране, содержатся в тюрьмах нечеловеческих условиях, без перспективы возвращения на Родину, к близким. Часть моряков, которые были захвачены с судна "Captain Khayyam" провела в плену почти 4 года, экипаж судна "RUTA", сразу 14 наших моряков судна, которое шло под украинскими флагами, находится в ливийской тюрьме уже более 2,5 лет. В Украине поменялась власть, но проблема так и не решена. Мы договорились с родными наших моряков, что будем совместно бороться за их возвращение домой", - подчеркнул Новинский.

По свидетельствам родственников моряков, годы в тюрьме не прошли бесследно для здоровья пленников, все они нуждаются в качественной медицинской помощи.

"Это длится более 2,5 лет, естественно, семьи в ужасном состоянии, а экипаж - тем более. Нет медицинской помощи, люди находятся в зоне военных действий: там на расстоянии 17 километров идет война. Мы знаем, что была недавно расформирована другая тюрьма, и люди, содержащиеся в ней, были отправлены на войну! Мы не знаем, что нас ждет, мы не видим шагов со стороны правительства, если началась какая-то работа, то нам об этом не сообщают. Поэтому мы уже ждать не можем", - сказала дочь капитана танкера "RUTA" Татьяна Уманец.