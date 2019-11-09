Над "Слугой народа" нависла угроза: источник рассказал, как из нардепов хотят сделать рабов

В парламенте кроме "группы Коломойского" существует многочисленная внутренняя оппозиция в вопросе императивного мандата.

Об этом рассказал "Апострофу" представитель фракции СН на правах анонимности.

"По действующему законодательству, лишить мандата народного депутата-мажоритарщика, который покинул фракцию, нельзя. Эта норма применима только к "списочникам". У нас из 252 депутатов большая часть была избрана по округам. В большинстве своем это люди, которые ориентируются на авторитет президента, но во избежание раскола фракции, со стороны групп, связанных с определенными олигархами, их хотят сделать рабами. Только для этого и продвигают императивный мандат", - поделился собеседник.

Напомним, в сентябре председатель фракции СН Давид Арахамия заявлял, что разрабатывается новый законопроект о императивном мандате. К работе привлечены представители всех фракций. В случае выхода из фракции, предлагается лишать депутатских полномочий не только списочников, но и мажоритарщиков, которых партия поддержала на округе.

"Мы видим, что со стороны Коломойского уже идет шантаж, ближе к голосованию по госбюджету присоединятся другие группы. Если из фракции "Слуги народа" выйдет больше 26 человек – это будет означать развал монокоалиции. Дальше последует коалициада, поиск союзников, потеря контроля над парламентом со стороны президента", – отметил один из внефракционных народных депутатов.

Но также отметим, что распустить парламент у Зеленского не получится. Согласно Конституции Украины, полномочия Верховной Рады, избранной на внеочередных выборах, не могут быть прекращены в течение года с дня ее избрания. Рада IX созыва была выбрана на внеочередных выборах 21 июля 2019 года.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": ""Слуга" семи господ: как Зеленский теряет контроль над Верховной Радой".