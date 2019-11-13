Проект с принцессой: появилось фото загадочной переписки "слуги народа" в Раде

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Задорожный во время заседания Верховной рады, на котором в первом чтении был принят скандальный земельный закон, обсуждал в переписке "инвестпроект с принцессой".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Цензор.нет.

В среду, 13 ноября, объектив фотокореспондента издания зафиксировал загадочную переписку Андрея Задорожного.

"Говорил вчера с Ер. Его заинтересовал инвестпроект с принцессой. Завтра предложил встретиться. Перезвонит утром", - было сказано в сообщении, которое получил народный депутат.

Вскоре он получил еще одно сообщение с двумя фамилиями: "Абуев Умар Хасанович и Мачугин Владимир Михайлович".

Как сообщал "Апостроф", в среду, 13 ноября, народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук явился в зал Верховной Рады с часами стоимость 26 500 долларов.