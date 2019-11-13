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Путь к колонизации Украины: Тимошенко призвала нардепов не поддерживать земельный проект

среда, 13 ноября 2019, 12:49
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Юлия Тимошенко призвала парламент не поддерживать в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", по ее мнению, принятие его фактически будет означать колонизацию Украины.

Об этом лидер "Батькивщины" заявила во время выступления в Верховной Раде.

"Сегодня на голосование ставится тот законопроект, который предусматривает продажу земли, в том числе иностранцам, и продажу в одни руки по 210 тысяч гектаров. Это означает, что тот, кто в мире имеет больше денег, сможет "получить" и Украину", - подчеркнула Тимошенко.

Политик призвала парламентариев не обострять ситуацию и не провоцировать народ, "который закипает". По мнению Юлии Тимошенко, открытие рынка земли возможно только после проведения референдума и изучения международного опыта по этому вопросу.

"Я действительно верила в то, что все важные решения будут приниматься через референдум, как это предусмотрено в программе президента. Сегодня 75% людей согласно опросу компании "Рейтинг" выступают против продажи земли", - отметила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко возмутилась, что рассматривая такой важный вопрос, властное большинство не дало слова аграриям, которые категорически против распродажи земли. И без их согласия принимать это стратегическое решение недопустимо, считает она.

"Я буквально умоляю каждого депутата: перед тем, как нажать зеленую кнопку, подумайте, как вы войдете в историю Украины. Как те, кто разрушает Украину в стратегической перспективе, или как те, кто защищает ее будущее. Не борьба в зале важна, а будущее нашего государства!", - подытожила политик.

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