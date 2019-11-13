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В Раде начали блокировать трибуну из-за законов по рынку земли: фото и видео

среда, 13 ноября 2019, 10:54
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Фото: Апостроф

В среду, 13 ноября, Верховная Рада попытается рассмотреть в первом чтении ряд земельных законопроектов, однако одна их фракций заблокировала трибуну.

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Об этом сообщает "Апостроф".

Из-за земельного вопроса в Раде сразу же началась блокада. Нардепы требуют отложить рассмотрение вопроса и назначить референдум по вопросу продажи земли иностранцам.

Напомним, в первом чтении будут рассматриваться изменения в Земельный кодекс и ряд других законов, регулирующих оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Как ранее сообщал "Апостроф", 13 ноября перед заседанием активисты вышли под Верховную Раду Украины на митинг против принятия земельного закона. Митингующие принесли с собой гроб с тушу свиньи, а также венки.

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