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Зеленский пересек красную линию: "Батькивщина" сообщила о переходе в оппозицию

среда, 13 ноября 2019, 17:09
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Принятие президентским монобольшинством закона о продаже земли - это та красная линия, которую власть переступила вопреки интересам людей, поэтому "Батькивщина" переходит в оппозицию.

Об этом заявила лидер фракции Юлия Тимошенко после принятия в первом чтении проекту №2178-10.

За этот документ проголосовали только одна партия - "Слуга народа".

"Голосование за распродажу сельскохозяйственной земли является той красной линией, которую власть переступила вопреки очевидному стремлению украинского народа, нарушив его права и интересы. Сегодня "переломили через колено" не только парламент, но и 75% людей: фермеров, аграриев, малых и средних сельхозпроизводителей, и проголосовали против Украины. Поэтому наша команда заявляет о переходе в оппозицию. Мы переходим в оппозицию к политике уничтожения страны, политики, продолжает эпоху бедности, политики распродажи с молотка всей стратегической собственности государства и земли", - подчеркнула Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" заявила о том, что фракция обратилась в Конституционный суд с требованием объяснить, соответствуют ли действия власти Основному закону, если они нарушают права народа и украинцев.

"Мы хотим, чтобы Конституционный суд просто разъяснил нам, может закон, принятый без референдума, быть конституционным", - добавила Тимошенко.

Политик отметила, что вместе с народом будет делать все возможное, чтобы не допустить во время войны распродажи 72% территории Украины.

"Ко второму чтению мы сделаем все возможное, чтобы вместе с аграриями, профсоюзами, волонтерами и патриотами Украины изъять из закона все, что противоречит законодательству", - отметила лидер фракции.

Тимошенко также добавила, что отдельно фракция будет обжаловать в суде процедуру принятия законопроекту.

"Батькивщина никогда не мирилась с предательством Украины, поэтому мы подаем в суд документы, которые будут оспаривать принятие закона в первом чтении, которое происходило с нарушением процедур и регламента. Мы будем работать на всех фронтах, чтобы не допустить проведения предательской, антиукраинской политики. Мы были и будем вместе с народом!", - подытожила Тимошенко.

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