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Почувствуют пенсионеры и учителя: в Раде пояснили, что не так с бюджетом на 2020 год

четверг, 14 ноября 2019, 19:27
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Стало известно, на ком больше всего скажется несовершенство бюджета на 2020 год.

Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал член парламентского комитета по вопросам бюджета Алексей Гончаренко, входящий во фракцию "Европейская солидарность", которая голосовала против бюджета.

По словам нардепа, у фракции основные претензии к социальным статьям бюджета.

"Минимальная пенсия в первом полугодии не меняется ни на копейку, а со второго полугодия она повышается только на 74 гривны. Минимальная зарплата - рост только на 12%", - сказал он.

Кроме того, как отметил Гончаренко, недостаточны расходы на зарплаты учителей, военнослужащих, также в бюджет заложено уменьшение расходов на субсидии.

"Это абсолютно антисоциальный бюджет. Зато на все силовые и репрессивные органы деньги нашлись. А еще – сворачивание децентрализации: забираются деньги у местных бюджетов", - добавил парламентарий.

По его мнению, с бюджетом на 2020 год "все не так".

"Вместо окончания эпохи бедности этот бюджет – начало эпохи нищеты", - резюмировал нардеп.

Подробнее о этом, читайте в материале "Апострофа": Начало эпохи нищеты: как "слуги народа" подставили Зеленского.

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