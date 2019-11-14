Начало эпохи нищеты: как "слуги народа" подставили Зеленского

38 миллиардов гривен пойдут на строительство и ремонт дорогGetty images

Верховная Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год. За документ проголосовали все присутствовавшие в зале члены фракции "Слуга народа". Другие фракции закон не поддержали. "Апостроф" выяснял, что не так с главным финансовым документом страны.

Верховная Рада 14 ноября приняла госбюджет Украины на 2020 год. За принятие документа во втором чтении и в целом проголосовали 280 народных депутатов (для принятия решения достаточно 226 голосов), при этом львиную долю поддержки - 241 голос - обеспечила пропрезидентская фракция "Слуга народа". Также за госбюджет проголосовали депутатская группа "За будущее" и внефракционные депутаты. Фракции "Голос" и "Батькивщина" воздержались, а "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность" проголосовали против бюджета.

Бюджетная эпопея странным образом совпала с началом работы в Киеве миссии Международного валютного фонда (МВФ) – как известно, принятие бюджета на следующий год было одним из условий возобновления переговоров с фондом по новой программе финансирования, в рамках которой наша страна рассчитывает получить порядка 5 миллиардов долларов в течение трех лет. Кстати, накануне Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли, который также является одним из условий продолжения финансирования нашей страны со стороны МВФ.

Кому сколько

Однако вернемся к бюджету, который, между прочим, обретет силу закона только после того, как его подпишет президент.

Бюджет 2020 года, как и бюджеты прежних лет, останется дефицитным, однако в следующем году бюджетный дефицит составит всего 2,09% ВВП (94,3 миллиарда гривен). Рост ВВП в 2020 году должен составить 3,7%, инфляция – 5,5%. Среднегодовой курс доллара в бюджете заложен на уровне 27 гривен, а на конец следующего года – 27,5 гривны.

Доходы госбюджета-2020 определены в размере 1,094 триллиона гривен, расходы - 1,18 триллиона гривен.

Прожиточный минимум с января 2020 года составит 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря – 2189 гривен. Минимальная зарплата увеличится с нынешних 4173 гривен до 4723 гривен. При этом средняя зарплата в стране, согласно госбюджету, в следующем году вырастет на 10,1%.

На оборону и безопасность будет выделено 245,8 миллиарда гривен или 5,45% ВВП.

На образование предусмотрено 145,1 миллиарда гривен, на здравоохранение - 113,3 миллиарда гривен.

Только на обслуживание государственного долга в следующем году будет направлено 141,5 миллиарда гривен, на погашение госдолга - 282,1 миллиарда гривен, и, таким образом, как и заявлял ранее премьер-министр Алексей Гончарук, на выплату долгов и их обслуживание "будет направлена каждая третья бюджетная гривна".

На выплату пенсий в бюджете-2020 предусмотрены расходы в размере 173 миллиардов гривен, на субсидии - 47,6 миллиарда гривен. В целом на "социалку" выделены 294 миллиарда гривен.

Бюджетом предусмотрено 73,7 миллиарда гривен на всю инфраструктуру, из которых 38 миллиардов гривен – на строительство и ремонт дорог.

Эпоха бедности продолжается

Обо всех достоинствах бюджета ранее рассказал премьер Алексей Гончарук. Однако "Апостроф" решил выяснить, что не так с бюджетом, учитывая, что большинство фракций Верховной Рады его не поддержали.

"С ним все не так, - безапелляционно заявил "Апострофу" член парламентского комитета по вопросам бюджета Алексей Гончаренко, входящий во фракцию "Европейская солидарность", которая голосовала против бюджета. - Вместо окончания эпохи бедности этот бюджет – начало эпохи нищеты".

По словам нардепа, у фракции основные претензии к социальным статьям бюджета: "Минимальная пенсия в первом полугодии не меняется ни на копейку, а со второго полугодия она повышается только на 74 гривны. Минимальная зарплата - рост только на 12%".

Кроме того, отметил Гончаренко, недостаточны расходы на зарплаты учителей, военнослужащих, также в бюджет заложено уменьшение расходов на субсидии.

"Это абсолютно антисоциальный бюджет. Зато на все силовые и репрессивные органы деньги нашлись. А еще – сворачивание децентрализации: забираются деньги у местных бюджетов", - резюмировал парламентарий.

У фракции "Батькивщина", которая накануне перешла в оппозицию, также много претензий к бюджету.

"Данный бюджет не является бюджетом развития, бюджетом экономического роста, бюджетом социальной справедливости, - сказал "Апострофу" представитель фракции "Батькивщина", первый заместитель главы бюджетного комитета Рады Иван Крулько. - Мы увидели, что тарифы никто снижать не собирается, зарплаты учителям повышать не собираются, поэтому "Батькивщина" воздержалась от голосования".

По словам депутата, правительство даже не выполнило задание, которое поставил президент относительно четырех направлений доработки проекта бюджета (указ от 20 сентября).

"Речь идет о таких направлениях: экономический рост, повышение социальных стандартов, программа развития Украинских Карпат и увеличение средств фонда регионального развития. По всем четырем направлениям не произошло каких-либо действий, наоборот, произошел откат. Например, фонд регионального развития – на первое чтение подали 9,5 миллиарда гривен, на второе – 7,5 миллиарда гривен. Инвестиционные проекты – парламент принимает решение увеличить, а они уменьшают даже в сравнении с тем, что было подано на первое чтение, и вместо 2,3 миллиарда гривен дают 1,8 миллиарда гривен. Вопрос социальных стандартов: нам сказали, что будет закончена эпоха бедности – но эпоха бедности не то, что не заканчивается, она продолжает прогрессировать серьезными темпами", - подытожил нардеп.