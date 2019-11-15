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Изгнание из "Слуги народа" непослушного нардепа: в чем суть конфликта

пятница, 15 ноября 2019, 10:27
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Народный депутат президентской политической силы "Слуга народа" Антон Поляков был исключен из фракции в Верховной Раде.

При этом он знал о будущем голосовании за это решение и об этом писал у себя на канале в Telegram.

Так, он опубликовал сообщение, которое администраторы партии рассылают другим членам "Слуги народа", где говорится, что Поляков якобы не поддерживает позицию фракции и работает "против нее". Также нардеп был обвинен в "сливе инсайдов" и пропусках заседаний ВРУ.

"Будут на фракции принимать решение по выходу из фракции Полякова. Есть много работы с его стороны против работы фракции и полное неподдержание позиции фракции", - отмечено в сообщении.

Поляков отметил, что из руководства фракции и Офиса президента звонили депутатам с просьбой поддержать такое решение. Он возмутился, что явных нарушителей в партии при этом не наказывают и не исключают.

"Старшие групп фракции Слуга Народа под копирку прислали во всех группах, кроме моей, одно и тоже сообщение. Я не против, если фракция проголосует, окей. Только передо мной исключите всех списочников, которые продавали округа на парламентских выборах, и теперь сидят в Раде и даже занимают должности в нашей фракции и комитетах. Затем исключите кнопкодавов, как обещали летом в меморандуме. Затем всех решал и звёзд переписок под куполом. Ах да, и Рябошапку увольте, за то, что он получает команды от Богдана не пускать или наоборот пускать в ход определённые дела. Потом можно приступить ко мне", – написал депутат.

Ситуацию с громким исключением Полякова прокомментировал его коллега по фракции Александр Дубинский.

"Считаю любые попытки исключения из фракции за своё мнение бредом больного разума. Поляков имеет своё мнение", – написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны скандальные подробности задержания супруга народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Скороход.

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