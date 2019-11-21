Появилась забавная фотожаба с Яременко после новой "порции" скандалов в Раде

В сети была опубликована очередная забавная фотожаба на народного депутата Верховной Рады Украины Богдана Яременко, который был уличен на переписках с работницами секс-услуг в зале парламента.

Так, нардеп Яременко на фотожабе показан с отчаянным выражением лица и в открытом возмущении – он держится за голову, и как будто находясь в шоке смотрит куда-то. Из цитаты под фото становится очевидно, что шокирован он проделками и прошлым своих коллег по фракции "Слуга народа".

"Педофилы, наркоманы, казнокрады… И эти люди запрещают мне вызывать проституток?", - якобы спрашивает скандальный депутат.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети была опубликована информация, что народный депутат фракции "Слуга народа" Роман Иванисов по решению суда отбывал наказание в колонии за изнасилование несовершеннолетней неестественным образом. Сам нардеп обвинения опроверг, позже в ГПУ информацию об его деле назвали "непроверенной".

До этого исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков опубликовал запись разговора своих бывших коллег – Юрия Корявченкова и Владимира Захарченко с полицией Кривого Рога о схемах на металлоломе. Полицейские якобы заверили нардепов, что те получили "крышу".