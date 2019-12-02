RU  UA  EN

понедельник, 2 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

2 декабря

16:54
Есть "лазейка": эксперт указал на серьезную проблему с наказанием за незаконное обогащение в Украине
16:45
Мелания Трамп показала рождественские декорации Белого дома: фото
16:29
Боевики ДНР пошли на подлость с украинским языком: подробности
16:25
В Одессе поймали опасного провокатора, работавшего на Россию: фото
16:24
Женщина решила почитать отзыв о ресторане и узнала о тайном романе мужа
16:12
Мороз до -10 и ветер: опубликованы яркие фото засыпанных снегом Карпат
16:08
Служили в УДА: появился детальный рассказ о подозреваемых в покушении на депутата в Киеве
15:49
Нидерланды выступили с серьезным обвинением в адрес России из-за Цемаха: что происходит
15:42
В Днепре прогремел мощный взрыв на парковке: опубликовано видео с места ЧП
15:36
Элтон Джон поделился проблемой, с которой столкнулся после лечения рака
15:20
Украину засыпает снегом: опубликовано яркое видео
15:19
Появились фото бойцов "Альфы", трагически погибших на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Объединиться для защиты земли: Тимошенко заявила о планах по созданию штабов аграриев

понедельник, 02 декабря 2019, 15:38
переглянути новину українською

Команда "Батькивщины" планирует объединить украинцев, которые готовы противодействовать плану власти по продаже сельскохозяйственной земли.

Об этом Юлия Тимошенко заявила на брифинге по итогам Согласительного совета депутатских фракций и групп.

"Следует сплотиться всем. Осознать, что нас столкнули в пропасть и изменить реальность. Мы должны стать единой командой и не позволить власти распродать страну", - заявила политик.

Юлия Тимошенко инициировала создание штабов, которые объединят аграриев и всех, кто понимает опасность земельной реформе и готов "конституционными средствами защищать землю".

"Сейчас нужно бороться, как никогда, не опускать рук, а наоборот - мобилизоваться и осознать все угрозы", - призвала председатель партии.

По словам лидера "Батькивщины", в стране должен как можно быстрее пройти всеукраинский референдум. Она считает, что "власть должна спросить людей, хотят ли они распродать главное национальное богатство глобальным корпорациям", или оставить землю в собственности государства, "развивая собственную аграрную отрасль".

"Прибыль, которую может приносить земля, должно принадлежать украинцам, а не олигархам, агрохолдингам и внешним спекулятивным корпорациям. Никакой продажи земли не должно быть, как минимум до окончания войны и до создания по примеру Польши 1,5 млн фермерских хозяйств, которых сегодня в Украине только 28 тысяч", - подчеркнула лидер фракции.

Тимошенко ожидает, что в ближайшее время Конституционный Суд вынесет решение по представлению "Батькивщины" и установит неправомерность голосования парламентом любых "земельных" законов до проведения соответствующего всеукраинского референдума.

"Надеемся, что в украинском государстве сохранился хотя бы один орган, который не поглотила тотальная власть Зеленского. И, если Конституционный Суд понимает опасность, которая стоит перед Украиной, то мы ждем безотлагательного принятия решения, которое сможет остановить процесс потери Украины суверенности и независимости вместе с 72% нашей территории", - заявила лидер "Батькивщины".

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Неспособен управлять Кабмином: у Зеленского недовольны работой премьера Гончарука

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

​Долго ли продлиться АРМАйский беспредел

Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: