Объединиться для защиты земли: Тимошенко заявила о планах по созданию штабов аграриев

Команда "Батькивщины" планирует объединить украинцев, которые готовы противодействовать плану власти по продаже сельскохозяйственной земли.

Об этом Юлия Тимошенко заявила на брифинге по итогам Согласительного совета депутатских фракций и групп.

"Следует сплотиться всем. Осознать, что нас столкнули в пропасть и изменить реальность. Мы должны стать единой командой и не позволить власти распродать страну", - заявила политик.

Юлия Тимошенко инициировала создание штабов, которые объединят аграриев и всех, кто понимает опасность земельной реформе и готов "конституционными средствами защищать землю".

"Сейчас нужно бороться, как никогда, не опускать рук, а наоборот - мобилизоваться и осознать все угрозы", - призвала председатель партии.

По словам лидера "Батькивщины", в стране должен как можно быстрее пройти всеукраинский референдум. Она считает, что "власть должна спросить людей, хотят ли они распродать главное национальное богатство глобальным корпорациям", или оставить землю в собственности государства, "развивая собственную аграрную отрасль".

"Прибыль, которую может приносить земля, должно принадлежать украинцам, а не олигархам, агрохолдингам и внешним спекулятивным корпорациям. Никакой продажи земли не должно быть, как минимум до окончания войны и до создания по примеру Польши 1,5 млн фермерских хозяйств, которых сегодня в Украине только 28 тысяч", - подчеркнула лидер фракции.

Тимошенко ожидает, что в ближайшее время Конституционный Суд вынесет решение по представлению "Батькивщины" и установит неправомерность голосования парламентом любых "земельных" законов до проведения соответствующего всеукраинского референдума.

"Надеемся, что в украинском государстве сохранился хотя бы один орган, который не поглотила тотальная власть Зеленского. И, если Конституционный Суд понимает опасность, которая стоит перед Украиной, то мы ждем безотлагательного принятия решения, которое сможет остановить процесс потери Украины суверенности и независимости вместе с 72% нашей территории", - заявила лидер "Батькивщины".