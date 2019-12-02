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"Слуги народа" определились с кандидатурой главы Комитета внешней политики: кто им стал

понедельник, 02 декабря 2019, 23:03
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Фото: Елизавета Ясько/Украинская правда

В понедельник, 2 декабря, на заседании фракции "Слуга народа" депутаты избрали нового главу Комитета по вопросам внешней политики вместо Богдана Яременко, попавшего в скандал интимного характера с перепиской в Верховной Раде. Им стала 28-летняя Елизавета Ясько.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы закончили внутренние праймериз на должность председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества... Консолидированным решением всей нашей команды новым председателем избрана Лиза Ясько", - пишет издание со ссылкой на комментарий руководителя пресс-службы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук.

По ее словам, на заседание пришли исключенные из партии нардепы. При этом, представители фракции проголосовали за то, что больше "не желают видеть их на своем заседании".

Как сообщал "Апостроф", ранее Ясько попала скандал из-за фото, на котором, якобы, целуется с девушкой.

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