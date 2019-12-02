Вместо Яременко: названы фамилии возможных кандидатов

На пост главы Комитета по вопросам внешней политики вместо Богдана Яременко, попавшего в скандал интимного характера с перепиской в Верховной Раде, претендуют депутаты фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько и Галина Михайлюк.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас есть два кандидата, которые получили больше всего поддержки – это Ясько и Михайлюк", - пишет издание.

По его словам, решение о новом председателе комитета будет принято с вероятностью 99,9%.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что его переписки в зале парламента с проституткой являлись провокацией, чтобы "очернить" журналистов, которые подсматривают за депутатами, и его жена была проинформирована об этом.

Как сообщал "Апостроф", также народный депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко стал героем фотожабы после того, как был замечен за перепиской с девушками легкого поведения во время заседания парламента.