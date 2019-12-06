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Нардепы подготовили компромиссный законопроект о "зеленом" тарифе

пятница, 06 декабря 2019, 15:46
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Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития подготовил законопроект, который решает спорные вопросы "зеленого" тарифа - документом предусмотрено его добровольное снижение.

Об этом написала народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер на Facebook.

"Нам, представителям комитета Верховной Рады по экономической политике, удалось достичь исторического компромисса. Мы убедили инвесторов и международных кредиторов добровольно пойти на снижение ставок"зеленых"тарифов. Законопроект, предусматривающий снижение зеленого тарифа для крупных производителей, я подаю в Верховную Раду. Двигаемся к безуглеродному будущему и новых инвестиций в Украину", - написала Буймистер.

Народный депутат напомнила, что президент Владимир Зеленский поставил цель - Украина должна быть лидером в развитии "зеленой" энергетики. Однако она отметила, что "зеленый" тариф, который гарантировался производителям, является обременительным для энергоотрасли, но его ретроспективная изменение угрожала бы государству исками от инвесторов, поэтому депутаты предложили возможность его добровольного снижения.

"Мы оказались перед сложной ситуацией. С одной стороны - не вызывает сомнений, что будущее наших детей зависит от того, будем ли мы загрязнять атмосферу, или производить чистую энергию. С другой стороны, "зеленый" тариф, который гарантировался производителям, еще 10 лет поэтому стал обременительным для отрасли. Его ретроспективная принудительная смена грозила бы государству многомиллионными исками от инвесторов, как это произошло в частности в Испании", - написала Буймистер.

Президент Зеленский 27 ноября на украинском-литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не планирует предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.

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