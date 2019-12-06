Правоохранители должны расследовать: нардеп обвинил Геруса в работе в пользу российских компаний

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус пролоббировал возобновление импорта электроэнергии из России для личного обогащения и в пользу российских компаний, и его действия должны расследовать антикоррупционные органы.

Об этом заявил народный депутат, член фракции "Батьківщина" Валентин Наливайченко, передает "Обозреватель".

Депутат напомнил, что члены фракции "Батьківщини" зарегистрировали законопроект, которым предлагается отменить "поправку Геруса", позволившую с 1 октября возобновить импорт электроэнергии из России. Однако 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233), который оставляет возможности для импорта.

"Фракция "Батьківщина", я, Михаил Волынец и руководитель фракции Юлия Тимошенко и Алексей Кучеренко, внесли законопроект, который отменяет поправку Геруса", – сказал Наливайченко.

По его мнению, Андрей Герус, лоббируя поправку относительно импорта российской электроэнергии, руководствовался личным интересом, и это должно стать предметом расследования антикоррупционных органов.

"Мы подготовили заявления, в том числе, в антикоррупционные органы, по этому депутату. Поскольку видим и подозреваем, что за этим стоит личный интерес обогащения. Что наиболее цинично, в пользу российскихкомпаний, находящихся под международными санкциями, санкциями Госдепа США", – сообщил Наливайченко.

Ранее СМИ сообщили, что Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ и САП возбудить уголовное дело против председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса за госизмену и злоупотребление властью.

4 декабря Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233), которым, в частности, ограничивается продажи и/или поставки электроэнергии, импортируемой из РФ, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке, но остается такая возможность при поставке на рынок "на сутки вперед".

Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября благодаря "поправке Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сут. Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.