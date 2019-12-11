Не дать лишить людей земли: Тимошенко назвала задачу своей партии по земельной реформе

"Батькивщина" продолжит борьбу за землю всеми законными методами.

Об этом лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила на брифинге по итогам заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

"Мы будем бороться и в зале Верховной Рады, и на улицах, и у Офиса Президента. Мы будем бороться в судах, но мы не дадим распродать украинскую землю", - заявила политик.

Юлия Тимошенко напомнила, что в Конституционный Суд было направлено обращение о неправомерности земельных законопроектов, которые вынесены на рассмотрение парламента. Политик надеется, что "Конституционный Суд рано или поздно вынесет решение о том, что продажа земли без референдума является неконституционной".

"Мы также готовимся к борьбе в аграрном комитете и к борьбе в сессионном зале парламента, чтобы не позволить лишить людей их достижения, а Украина - 72% нашей территории", - подчеркнула лидер "Батькивщины".