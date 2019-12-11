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Не дать лишить людей земли: Тимошенко назвала задачу своей партии по земельной реформе

среда, 11 декабря 2019, 14:52
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"Батькивщина" продолжит борьбу за землю всеми законными методами.

Об этом лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила на брифинге по итогам заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

"Мы будем бороться и в зале Верховной Рады, и на улицах, и у Офиса Президента. Мы будем бороться в судах, но мы не дадим распродать украинскую землю", - заявила политик.

Юлия Тимошенко напомнила, что в Конституционный Суд было направлено обращение о неправомерности земельных законопроектов, которые вынесены на рассмотрение парламента. Политик надеется, что "Конституционный Суд рано или поздно вынесет решение о том, что продажа земли без референдума является неконституционной".

"Мы также готовимся к борьбе в аграрном комитете и к борьбе в сессионном зале парламента, чтобы не позволить лишить людей их достижения, а Украина - 72% нашей территории", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

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