В "Слуге народа" сделали важное заявление о разработке нового закона по Донбассу

Новый законопроект об "особом статусе" для оккупированных территорий Донбасса в парламенте начнут разрабатывать после марта 2020 года.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии для одного из телеканалов в кулуарах Верховной Рады.

Он отметил, что в ближайшие месяцы будут проводиться консультации по поводу законопроекта о порядке местного самоуправления в Донецкой и Луганской области. Также глава фракции уточнил, что еще никаких наработок документа нет.

"Думаю, что будут нарабатываться переговорные позиции, будут какие-то двусторонние консультации. Это моя гипотеза, это не точно, но я считаю, что это будет после марта", - отметил Арахамия.

По словам Арахамии, за основу будущего проекта могут взять договоренности президентов в Нормандском формате 9 декабря.

Как сообщал "Апостроф", 12 декабря Верховная Рада проголосовала за продление закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на один год. Данный документ поддержали 320 нардепов.

"Апостроф" рассказал все, что нужно знать о документе и правках, которые в него планируют внести.