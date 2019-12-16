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Украина заплатит миллиардные компенсации: депутат рассказала о последствиях непринятия законопроекта 2543

понедельник, 16 декабря 2019, 18:10
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Если Верховная Рада не примет законопроект о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа №2543, Украина вынуждена будет выплатить инвесторам миллиарды евро компенсации, которые они потребуют через суд.

Об этом заявила народный депутат, один из соавторов проекта Людмила Буймистер, передает "Обозреватель", комментируя отказ комитета ВР по энергетике во главе с Андреем Герусом поддержать этот законопроект.

Депутат отметила, что попытки власти добиться ретроспективного снижения "зеленого" тарифа в одностороннем порядке приведет ко многочисленным судебным искам инвесторов, и государство вынуждено будет выплачивать им компенсацию.

"Объем инвестиций в эту отрасль составляет более 9 млрд долларов США. Поэтому максимальный объем - это до 100% размера этих инвестиций. Плюс штрафные санкции, бизнес будет в любом случае выдвигать. Сопровождение процессов по различным юрисдикциям, потому что инвесторы из разных стран, повлечет за собой десятки миллионов затрат", - сказала Буймистер.

Она подчеркнула, что в таком случае убытки понесет не только государство, но и все украинцы, которые в конечном счете заплатят за несоблюдение Украиной обязательств перед инвесторами.

"Платит тот, кто проиграл. В нашем случае в проигрыше будет украинское государство. И как результат, заплатят за это украинские граждане и потребители", - отметила Буймистер.

6 мая в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, проект позволит государству соблюсти обязательств перед инвесторами и уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

На заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки депутатов. Против голосовали депутаты от фракции "Слуга народа" во главе с председателем комитета Андреем Герусом.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация в обращении к главам комитетов ВР по вопросам экономического развития и по вопросам энергетики и ЖКХ призвала поддержать законопроект №2543, отмечая, что его принятие позволит сохранить инвестиционную привлекательность отрасли возобновляемой энергетики и привлечь в ее развитие 4 млрд евро инвестиций.

В обнародованном 12 декабря письме на имя министра энергетики Алексея Оржеля и главы профильного парламентского комитета Андрея Геруса посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали к необходимости достижения на законодательном уровне компромисса в вопросе "зеленых" тарифов ради сохранения инвестпривлекательности Украины и продолжения развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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